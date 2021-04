Marvin Vettori affamato di vittoria, adesso vuole il rematch con Adesanya: “so di aver vinto io quella sera”

Che spettacolo ieri sera a Las Vegas: Marvin Vettori ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva, imponendosi su Kevin Holland. I giudici non hanno avuto dubbi, Vettori ha trionfato per decisione unanime dopo cinque round nei quali non ha lasciato scampo al suo avversario, che nulla ha potuto contro il fighter italiano.

Lanciata la sfida ad Adesanya

Col successo di ieri “The Italian Dream” si è guadagnato la possibilità di sfidare Israel Adesanya per il titolo mondiale dei pesi medi UFC. Vettori vuole il rematch e non ha esitato a lanciare ripetutamente la sfida al suo rivale. “Ho una striscia vincente di cinque incontri, ho sfidato chiunque in qualsiasi momento, senza fiatare e ho vinto dominando. Senza lasciare spazio a dubbi. L’ultima volta che ho sfidato Adesanya fu per chiudere una volta per tutte questa contesa. So di aver vinto io quella sera per cui questa sfida deve essere ripetuta. Non credo che Robert Whittaker abbia la stessa voglia e la prossima settimana voglio che Dana White mi dia la possibilità di fissare l’incontro. Sono io il prossimo della lista perchè me lo merito. Avrei dovuto sfidare Darren Till, ma è sparito. sono quello che ha più fame di tutti. Sono io il prossimo, amico. Sono io e nessun altro. La mia striscia vincente? Tutti i miei avversari bravi, ma il prossimo sono io“, ha dichiarato deciso e sicuro di sè Marvin Vettori in conferenza stampa dopo il suo successo contro Holland.

La sfida con Adesanya del 2018

Marvin Vettori sfidò Adesanya nel 2018, quando ancora il lottatore italiano non aveva raggiunto lo splendido stato di forma, la sicurezza e la consapevolezza delle sue capacità, che ha invece adesso. Il lottatore italiano fu comunque in grado di mettere in difficoltà quello che era considerato il talento della categoria. Il lottatore nigeriano aveva un record di 12 vittorie in 12 incontri, mentre Marvin aveva collezionato 2 vittorie 1 pareggio ed 1 sconfitta.