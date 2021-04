Chelsea-Real a rischio per Marcelo: è stato sorteggiato come scrutatore per le elezioni di Madrid

Ieri è sceso in campo dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio, ma al ritorno Marcelo potrebbe non esserci per colpa delle… elezioni.

Il terzino brasiliano ma con cittadinanza spagnola rischia di saltare la semifinale di ritorno di Champions League tra Chelsea e Real Madrid, perché è stato sorteggiato per far parte di un seggio elettorale nell’ambito delle elezioni per l’Assemblea di Madrid. Il giorno previsto per recarsi alle urne è il 4 maggio, un giorno prima del return-match tra Chelsea e Real, dunque Marcelo difficilmente potrebbe viaggiare il giorno della partita a causa dei protocolli Covid. Una bella gatta da pelare per Zidane, che già in difesa si trova a far fronte alle assenze di Mendy e Sergio Ramos, ieri in tribuna per la semifinale di andata.

Richieste respinte

Il Real Madrid ha già presentato diverse richieste al consiglio elettorale, spiegando come Marcelo sia impegnato con la squadra per la semifinale di Champions League, ma tutte sono state respinte. Come se non bastasse sono due i giocatori scelti per i seggi, oltre a Marcelo infatti anche Victor Chust dovrà presentarsi il 4 maggio per ricoprire il ruolo di scrutatore. Una coincidenza davvero curiosa, considerando come ben due atleti del Madrid siano stati sorteggiati tra tutti i residenti della Capitale con meno di 70 anni.