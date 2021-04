Calvario finito, Marc Marquez si riprende la sua vita: sarà al via del GP del Portogallo

Il calvario è finalmente finito, il buio ha lasciato posto alla luce e Marc Marquez adesso è finalmente pronto per tornare in sella alla sua Honda.

Lo farà in occasione del prossimo Gp del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP, dopo aver saltato le prime due gare in Qatar e tutta la stagione scorsa dopo l’incidente di Jerez. Tre operazioni, errori di valutazione una guarigione sempre più complicata hanno messo a dura prova la tenuta mentale dell’otto volte campione del mondo, riuscito a mantenere i nervi saldi e la barra dritta, arrivando finalmente adesso ad ottenere l’ok dei medici per tornare finalmente in pista.

La nota della Honda

L’HRC ha comunicato questa mattina l’esito positivo del controllo a cui è stato sottoposto Marc Marquez, diramando una nota ufficiale sul proprio sito: “nell’ultima visita di controllo effettuata da Marc Marquez all’Ospedale Ruber Internacional, quattro mesi dopo l’ultimo intervento chirurgico, lo staff medico ha trovato una condizione clinica molto soddisfacente, con evidenti progressi nel processo di consolidamento osseo – si legge nel comunicato diffuso dalla Honda – nella situazione attuale, Marquez può tornare alla competizione, assumendo il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”.

Il post social di Marquez

A stretto giro di posta è arrivato anche il messaggio sui social di Marc Marquez, pubblicato sia in lingua spagnola che inglese: “ieri ho fatto l’ultima visita e i medici mi hanno dato il via libera per tornare alle corse – ha scritto l’otto volte campione del mondo su Instagram – sono stati nove mesi difficili, con momenti di incertezze e di alti e bassi, ma ora potrò godermi di nuovo la mia passione. Ci vediamo in pista la prossima settimana a Portimão“.