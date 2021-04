Sfortuna nera per la Roma a Old Trafford, 3 infortuni nel primo tempo: cambi finiti dopo 37 minuti

La Roma segna e gioca bene in casa del Manchester United nell’andata della semifinale di Europa League, ma la sfortuna sembra essersi accanita sulla formazione giallorossa.

In meno di 40 minuti, 37 per l’esattezza, Paulo Fonseca ha già finito i cambi per colpa di tre infortuni muscolari capitati ai propri giocatori. Prima Veretout, costretto alla sostituzione con Villar per un guaio muscolare accusato dopo soli cinque minuti di gioco. Al 28° il secondo cambio tra Pau Lopez e Mirante per colpa di un problema alla spalla del portiere spagnolo, seguito poi dalla terza e ultima sostituzione dettata dall’infortunio occorso a Pellegrini.

Record

Tre cambi per la Roma dopo 37 minuti e dunque zero sostituzioni residue per Fonseca che, pur avendone cinque a disposizione, ha terminato i tre slot previsti dal regolamento. Una sfortuna nera quella della Roma, diventata la prima squadra a fare tre cambi nel primo tempo da quando esiste la nuova Europa League, dunque dal 2009. Un primato di cui Fonseca avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto perché è arrivato in una semifinale di Europa League.