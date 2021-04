Intimissimi Uomo presenta la Maglia Bianca dalla duplice anima del Giro 2021 [FOTO]

Intimissimi Uomo, il brand leader nell’underwear maschile rinnova per il terzo anno la partnership con il Giro d’Italia, ed entra a far parte dei Top Sponsor vestendo la Maglia Bianca, una delle 4 maglie leader della storica corsa ciclistica e simbolo del miglior giovane, il campione del futuro e la scommessa del presente.

Un legame quello tra il Giro d’Italia e Intimissimi Uomo che si basa su valori condivisi, come lo spirito di squadra e il gareggiare per un obiettivo comune, che in questa edizione diventa ancora più profondo: Intimissimi Uomo porta al Giro la sua identità, vestendo proprio la maglia bianca, capo icona del Brand e del lifestyle maschile. Avendo come capo simbolo la t-shirt bianca, non poteva essere più naturale il legame con la maglia assegnata al campione tra gli under 25.

Maglia Bianca che assume così una duplice anima: must-have nell’abbigliamento quotidiano, dove rappresenta nella semplicità della sua linea e nel comfort del cotone un’icona di stile estremamente funzionale; capo tecnico ed emblematico nella gara, veste la pelle delle future generazioni, veicolando un messaggio di positività e di fiducia nei giovani.

Dall’8 maggio Intimissimi Uomo sarà al fianco del Giro d’Italia 2021, con 21 tappe che partendo da Torino percorreranno la Penisola fino al Grande Arrivo a Milano il 30 maggio. Un evento che si appresta ad essere determinante sia a livello sportivo che mediatico, collante e catalizzatore verso una nuova ripartenza.