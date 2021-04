Ma cosa ha fatto Messi? Gol incredibile! Al Barca la Copa del Rey [VIDEO]

Messi e Barcellona sono ancora una volta campioni della Copa del Rey, per la 31ª volta nella storia. Una serata spettacolare per il Barcellona, che ha trionfato con un colossale 3-0 sull’Athletic, con una rete davvero incredibile di Leo Messi.

L’artengino ha brillato nella finale di questa sera, con una doppietta resa davvero speciale da un tocco magico nel finale della partita.

Una giocata strepitosa, quella di Messi, aiutato da De Jong, che ha mandato in tilt il mondo intero ed i social, dove in tantissimi stanno condividendo l’azione, applaudendo Messi ed il Barca tutto. I numeri di Messi in finale sono semplicemente straordinari. L’argentino ha segnato 31 gol in 34 partite. Nelle dieci finali di Coppa ha segnato nove gol.