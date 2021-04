Luiz Adriano contrae il Covid e va al supermercato con la madre: incastrato da un… incidente nel parcheggio

Luiz Adriano l’ha combinata grossa, violando l’isolamento domiciliare e accompagnando la madre al supermercato.

L’ex attaccante del Milan, nonostante sia risultato positivo al Coronavirus, ha deciso comunque di lasciare la sua abitazione per portare la madre a fare la spesa, senza rispettare il protocollo anti-Covid previsto in Brasile. Come se non bastasse, il giocatore sudamericano è rimasto coinvolto anche in un piccolo incidente avvenuto nel parcheggio dello Shopping Center Bourbon di San Paolo, che lo ha obbligato a uscire allo scoperto e a beccarsi l’ira del suo club: il Palmeiras.

Le scuse

Luiz Adriano ha riconosciuto il proprio errore e ha chiesto scusa al Palmeiras e ai tifosi per il suo comportamento, pubblicando un post sui propri canali social: “ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita del parcheggio. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina“. Una disavventura che obbligherà Luiz Adriano a ricevere una pesante multa, oltre che a tornare in isolamento fiduciario perché positivo al Coronavirus. A causa della sua situazione, l’ex attaccante del Milan non potrà giocare l’andata della Recopa contro gli argentini del Defensa y Justicia, così come non ci sarà domenica nella Supercoppa nazionale, che metterà di fronte il Palmeiras vincitore della Coppa del Brasile e il Flamengo campione brasiliano.