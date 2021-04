E’ guerra in zona Champions, Atalanta e Napoli adesso fanno davvero paura

La lotta per la zona Champions si fa sempre più elettrizzante in Serie A, con con quattro squadre racchiuse in cinque punti.

Il mezzo passo falso del Milan permette ad Atalanta e Napoli di accorciare sul secondo posto, in attesa che la Juventus giochi il derby con il Torino e recuperi poi in settimana la partita con gli azzurri di Gattuso. La 29ª giornata di Serie A regala conferme ma anche sorprese, con la Roma che perde terreno a causa del pari con il Sassuolo e subisce il sorpasso della Lazio, che sfrutta al solito la zona Caicedo per prendersi tre punti contro lo Spezia.

Atalanta e Napoli a fatica

Nonostante gli impegni sulla carta tutt’altro che complicati, Atalanta e Napoli sudano le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Udinese e Crotone. I nerazzurri si impongono 3-2 ma solo dopo lunghi minuti di sofferenza, che obbligano nella ripresa i nerazzurri a difendersi in seguito al gol di Stryger Larsen. Sugli scudi il solito Muriel, che segna una doppietta in 45 minuti, arrivando a quota 18 gol in campionato. Il tris lo serve Zapata, permettendo a Gasperini di esultare grazie alla sua coppia tutta colombiana. Risultato pirotecnico invece al Maradona, dove il Napoli vince 4-3 contro il Crotone. Scoppiettanti in attacco e terribili in difesa gli azzurri, capaci di scappare sul 3-1 per poi essere riacciuffati sul 3-3. Ci pensa Di Lorenzo a regalare la quarta vittoria consecutiva che vale momentaneamente la zona Champions.

Up and down per le romane

In attesa del derby di Torino, importante per capire lo stato di forma della Juventus, la Roma perde e terreno e subisce il sorpasso al sesto posto dalla Lazio, che ringrazia il solito Caicedo e stende lo Spezia su rigore. I giallorossi si fanno sorprendere dal Sassuolo, dilapidando due volte il vantaggio firmato prima da Pellegrini e poi da Bruno Peres. Prima Traoré e poi Raspadori fissano la parità, obbligando la Roma a scendere al settimo posto in classifica. Un risultato che fa felice la Lazio, che soffre tremendamente prima di prendersi i tre punti con Caicedo. Tre punti pesantissimi che tengono i biancocelesti vicini alla zona Champions, obiettivo numero uno per la squadra di Inzaghi.