Lite in campo tra Carreno Busta e Stefano Travaglia a Monte-Carlo: “non mettere in mezzo la mia ragazza!”

Stefano Travaglia è uscito, purtroppo, sconfitto dal primo turno del torneo Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista di Ascoli ha ceduto al suo rivale Carreno Busta, col quale durante il match ha avuto anche da ridire.

La lite in campo

Stefano Travaglia si è innervosito, durante il secondo set, perchè il tecnico del suo avversario ha applaudito per un punto troppo presto. Carreno Busta, dunque, per cercare di ‘sdrammatizzare’ ha risposto al tennista italiano che la sua ragazza in tribuna ha fatto la stessa cosa del suo allenatore diverse volte, avendo comportamenti borderline.

Le parole di Carreno Busta non sono piaciute a Travaglia, che si è infuriato ancora di più: “Non mettere in mezzo la mia ragazza. Attento a quello che dici. Non metterla nel mezzo, non dice niente. Dice ‘sì’ quando vinco il punto. Non metterla in mezzo”. Carreno Busta ha però continuato: “La metto in mezzo perché sta lì”, ha affermato lo spagnolo, dando vita così ad una discussione lunga e focosa. Inutile il tentativo del giudice di sedia di placare gli animi.