L’incubo Covid tartassa Verratti: l’azzurro positivo per la seconda volta

Non c’è pace per Verratti! Il calciatore del PSG e della Nazionale italiana di calcio è risultato positivo al Covid, per la seconda volta. L’annuncio è stato dato dal PSG e da Verratti stesso che ha pubblicato una Storia Instagram per aggiornare i suoi tifosi sulla situazione: “Sono risultato positivo al Covid, malgrado le restrizioni sanitarie rispettate, col nostro lavoro e la pausa internazionale è difficile essere sicuri di sfuggirgli“.

La seconda positività

Marco Verratti, già lo scorso gennaio, si era dovuto mettere in isolamento a causa di una positività che lo aveva costretto a saltare due partite di Ligue 1. Adesso il centrocampista italiano sarà costretto a saltare la sfida contro il Lilla, in programma oggi e l’importante sfida di Champions League, valida per i quarti di finale della competizione, programmata per mercoledì contro il Bayern Monaco.