Giornata dolce-amara per Lewis Hamilton: il campione del mondo di Formula 1 ha chiuso la prima sessione di prove libere al quinto posto, per poi però piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi nel pomeriggio in pista a Portimao.

Al termine della prima giornata di prove libere in Portogallo, infatti, Lewis Hamilton non ha nascosto di aver avuto qualche difficoltà in pista: “oggi il vento ha dato molto fastidio. Tutti hanno fatto fatica e scivolavano molto, sembrava che tutti lottassero per trovare il giusto bilanciamento. Con le condizioni viste oggi è difficile dire se i problemi siano legati alla vettura o al vento, ma posso dire che è stata una vera sfida riuscire a tenere la macchina in pista. Quando siamo venuti qui nel 2020 avevamo delle mescole troppo dure e sembra che la stessa cosa si sia ripetuta oggi. Quest’anno, inoltre, abbiamo degli pneumatici con una mescola ancora più dura. Credo che avremmo dovuto avere a disposizione le C2, C3 e C4, ma siamo tutti nella stessa situazione“, ha affermato il britannico della Mercedes.