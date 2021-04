Il sogno di Fausto Gresini continua: la moglie Nadia è la nuova proprietaria del Gresini Racing Team, dal prossimo anno in MotoGP

Sono passati due mesi dalla tragica scomparsa di Fausto Gresini, deceduto a seguito delle complicanze da Covid, dopo due mesi circa di battaglia in ospedale.

L’ex pilota continua però a vivere nel cuore di tutti coloro che lo amavano, la famiglia, il suo team, lo staff, i colleghi e tutti i giovani piloti in cui ha sempre creduto e ai quali ha voluto dare un’opportunità.

Il team Gresini resta in famiglia

A due mesi dalla scomparsa di Fausto, il Gresini Racing Team comunica che la squadra resterà… in famiglia. La squadra ha infatti annunciato oggi che il Gresini Racing vedrà il coinvolgimento ufficiale di Nadia Padovani, moglie di Fausto, che sarà il nuovo amministratore delegato e coprirà i ruoli di proprietario del team e Team Principal, proprio come Fausto.

Anche i figli Lorenzo e Luca saranno coinvolti nel progetto: il primo si occuperà della parte amministrativa dell’azienda, mentr eil secondo avrà un ruolo più sportivo e sarà già presente a Jerez, con la squadra.

Con tutta la famiglia a bordo per dare continuità all’azienda, il segreto desiderio di Fausto di tornare in MotoGP come squadra indipendente diventerà realtà dal 2022, come previsto dal contratto firmato con Dorna al termine della scorsa stagione.

“Mi piacerebbe pensare che le due famiglie di Fausto – la nostra e quella delle corse – abbiano unito i loro sforzi per portare avanti tutto ciò che stava progettando, e in particolare la MotoGP ™. Avere un team indipendente nella classe regina è sicuramente qualcosa di molto impegnativo, con una squadra da costruire da zero, ma so che tutti in azienda stanno dando il loro 110% per realizzare il suo sogno. Personalmente la vedo come una vera e propria missione, una sfida che affronteremo – anche e soprattutto – grazie alla forza di Fausto, che ci segue dall’alto. Attualmente stiamo parlando con diversi produttori e nel giro di poche settimane riveleremo i dettagli del nostro progetto MotoGP“, queste le parole di Nadia Padovani, Gresini Racing Team Owner & Team Principal e moglie di Fausto Gresini.