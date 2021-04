Manca sempre meno alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo il rinvio forzato a causa della pandemia di coronavirus, gli atleti si stanno preparando, lavorando sodo, per la rassegna a cinque cerchi che si terrà quest’estate, seppur sicuramente in una versione nuova ed insolita rispetto alle altre edizioni.

A Tokyo, comunque, non mancherà lo spettacolo e non mancheranno le belle storie di sport, come quella di Farah Ann Abdul Hadi, la terza ginnasta malese a disputare una Olimpiade.

Farah Ann Abdul Hadi

Era da ben 17 anni che la Malesia non veniva rappresentata ai Giochi Olimpici nella ginnastica e adesso finalmente torna ad avere una sua rappresentate in questa disciplina. Farah Ann Abdul Hadi ha rotto questo digiuno, diventando la terza ginnasta del paese a qualificarsi ai Giochi, dopo Au Lin Yen, a Sydney 2000 e Ng Shu Wai, ad Atene 2004.

Il pass olimpico

Farah Ann Abdul Hadi ha ottenuto la sua qualificazione ai Mondiali 2019 a Stoccarda, in Germania: si è classificata solo al 59° posto assoluto e si è qualificata 16/20 per la qualificazione individuale per i Giochi Olimpici. A Tokyo 2020 Farah Ann sarà l’unica ginnasta della Malesi: “sono solo molto molto grata di essere la prima ginnasta a qualificarsi, ma spero di non essere l’ultima. Riuscire a mettere la Malesia sulla mappa per la ginnastica è qualcosa che ho sempre voluto fare. Spero che con la mia qualificazione più ginnaste dalla Malesia si qualifichino per le Olimpiadi e riescano ad andare più in là di me e facciano passi da gigante per la ginnastica per la Malesia“, ha dichiarato l’atleta 26enne.

Gli allenamenti

Farah Ann Abdul Hadi si sta attualmente allenando presso il National Training Centre for Sports della Malesia a Kuala Lumpur in preparazione del suo debutto olimpico. “Seguo un allenamento di squadra in quarantena, quindi vivo qui. Abbiamo un’area in stile dormitorio, quindi dormo, mangio, mi alleno, recupero, riabilitazione e fisioterapia nello stesso posto“, ha aggiunto Abdul Hadi.

La ginnasta ha anche potuto approfittare del rinvio dei Giochi per riprendersi dagli infortuni accumulati durante la sua carriera. “Ho potuto riposarmi un po’ e fare il mio recupero fisioterapico e riabilitativo. E ora le mie spalle stanno molto meglio e sono in grado di allenarmi senza dolore e di potermi concentrare molto di più sul mio allenamento“.

Abduld Hadi è pronta a fare la sua prima apparizione ai Giochi, ma in realtà avrebbe dovuto essere i suoi secondi Giochi se non fosse stato per un infortunio al piede che ha influenzato la sua routine alla trave ad una prova olimpica per Rio 2016, cinque anni fa. “Piangevo nella mia stanza e mi sentivo molto turbata perché non riuscivo a perdonarmi per la prestazione“, ha ricordato Abdul Hadi.

Ripensando a quella dolorosa esperienza per Rio, Abdul Hadi ritiene che sia stata una “benedizione sotto mentite spoglie” ora che si è qualificata per Tokyo 2020. “Ora, ci ripenso perché credo che se mi fossi qualificata per le Olimpiadi di Rio, non so se sarei rimasta quanto ho effettivamente fatto e se avrei cercato di qualificarmi per Tokyo. E penso che a volte queste cose si risolvano da sole“.

La storia di Farah Ann

Il 26enne fa la ginnasta da più di 20 anni. Ha iniziato quando aveva 3 anni e all’età di 7 anni si allenava sei giorni alla settimana, passando a quasi due sessioni al giorno dall’età di 10 anni, quando ha iniziato a rappresentare la Malesia. Giovane com’era allora, Abdul Hadi aveva già mostrato dedizione per il suo mestiere e il tipo di impegno che definiscono i futuri olimpionici, che era destinata ad essere.

Nel 2010, ha partecipato ai suoi primi Giochi ai Giochi del Commonwealth di Nuova Delhi 2010 e poi si è classificata 11ª nelle finali all-around ai Giochi del Commonwealth di Glasgow 2014. La sua carriera si è consolidata ulteriormente quando ha vinto l’oro nell’evento a squadre e nelle finali a corpo libero nei Giochi del Sudest asiatico 2015, seguita da un argento nella finale individuale includendo un bronzo nel volteggio, trave di equilibrio e barre irregolari, vincendo un totale di sei medaglie. Nel 2016 ha vinto una medaglia d’argento ai Mondiali in Slovenia.

Nel 2019 si è assicurata la qualificazione a Tokyo 2020 ai Mondiali di ginnastica e ha poi vinto anche tre medaglie d’oro ai Giochi SEA 2019, inclusa una prima medaglia d’oro nell’evento individuale all-around, mettendo la ciliegina sulla torta di un anno fantastico con la nomina di Atleta femminile dell’anno da parte del Consiglio Olimpico della Malesia.

Tuttavia, c’è ancora una cosa da aggiungere alla sua illustre carriera: gareggiare alle sue prime Olimpiadi. All’età di 27 anni arriva l’ora dei giochi, Abdul Hadi riconosce che gareggerà come una ginnasta molto più anziana rispetto alla normale convenzione, ma è impavida come sempre e sa che ha bisogno di avere una mentalità diversa quando sale su quel palco a Tokyo 2020.

Una pioniera per lo sport in Malesia, Abdul Hadi è un modello per le più giovani: è stata anche realizzata una bambola Barbie a sua somiglianza come tributo ai suoi successi nella ginnastica e per aver contribuito a ispirare le ragazze a seguire le sue orme e raggiungere i loro sogni. Ed è un ruolo importante che Abdul Hadi non prende alla leggera.

“Cerco di ispirare altre persone e altri bambini a raggiungere i loro sogni, a lavorare sodo e a sapere che tutto è possibile se ci mettono la mente e credono in se stessi e nei loro sogni. E sono così felice di continuare a fare il meglio che posso per essere un ottimo modello per i bambini là fuori, e in particolare per le donne nello sport e le donne in generale in modo tale che sappiano che siamo forti e belle e che possiamo ottenere quello che vogliamo se ci metti la nostra mente“.

Farah Ann è sempre in prima fila nella lotta contro il cyberbullismo, di cui è stta vittima dopo i Giochi SEA 2015: “penso che in quel periodo ho capito che sono molto fortunata ad avere attorno a me una famiglia così forte, degli amici e dei compagni di squadra. Ho capito che tutte le persone che contavano per me, la mia famiglia, i miei amici, mi sostenevano. Ed è così che ho capito che, sì, le persone possono dire cose cattive online, ma le persone che contano ti sosterranno sempre, qualunque cosa accada. Ricordo il mio allenatore che diceva che se vuoi avere successo, ci saranno sempre persone che vogliono abbatterti o che cercheranno di non farti avere successo“.