Archiviata la sconfitta subita domenica scorsa contro l’Atalanta, la Juventus torna in campo in questo turno infrasettimanale con l’obiettivo di tornare a correre, ospitando il Parma all’Allianz Stadium. Un match sulla carta piuttosto semplice per i bianconeri, ma che nasconde numerose insidie dal momento che la squadra di D’Aversa è solita vender cara la pelle. Pirlo e la sua squadra hanno però bisogno di punti per non perdere il treno Champions, rimanendo attaccati ad un piazzamento che vale oro in vista della prossima stagione.

La probabile formazione di Pirlo

Andrea Pirlo ha annunciato tre titolari per la sfida con il Parma, Gigi Buffon giocherà in porta al posto di Szczesny, mentre Cristiano Ronaldo e Dybala formeranno la coppia d’attacco. Bonucci e De Ligt i centrali di difesa, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Assente Chiesa a centrocampo, il suo posto verrà preso da McKennie, mentre il resto del reparto sarà formato da Arthur, Rabiot e Cuadrado. Out anche Demiral per affaticamento.

La probabile formazione di D’Aversa

Ancora molti dubbi di formazione per Roberto D’Aversa, alle prese con alcuni giocatori acciaccati che rischiano di saltare la trasferta di Torino. In porta confermato Sepe, mentre la linea di difesa sarà formata da Laurini, Osorio, Bani e Pezzella. Il trio di centrocampo dovrebbe essere formato da Kurtic, Brugman e Grassi con Hernani che contende una maglia a quest’ultimo. In attacco sono sicuri del posto Cornelius e Man, mentre resta il ballottaggio tra Mihaila e Gervinho.

Le probabili formazioni di Juventus-Parma

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo;

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila.

Juventus-Parma, canale tv:

Il match dell'32ª giornata di Serie A fra Juventus e Parma sarà trasmesso mercoledì 21 aprile alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.