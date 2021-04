Jerez de la Frontera: colori, profumi e sapori della città che ospita il Gp di Spagna, tutto quello che c’è da scoprire sull’Andalusia

Dopo una settimana di pausa i piloti della MotoGP tornano in pista e lo faranno in Spagna, dove si correrà il Gp di Jerez de la Frontera. Una gara importantissima, con la Yamaha che cercherà ancora una volta di salire sul gradino più alto del podio, ma tanti altri piloti che cercheranno di migliorarsi e battagliare con i migliori. Valentino Rossi, ad esempio, proverà ancora una volta a migliorare il suo feeling con la moto, nella speranza di risolvere i problemi che gli hanno impedito di fare buone gare in questo inizio di stagione. Anche Marc Marquez proverà a far meglio rispetto alla scorsa gara, nonostante abbia disputato ancora una sola gara, quella di Portimao, dove ha comunque ottenuto un buon risultato. Occhi puntati sullo spagnolo, che torna a Jerez, proprio dove lo scorso anno è infortunato malamente, costretto a stare lontano dalle piste per 9 lunghi mesi. Una gara quindi dal carico emotivo importante per Marquez, che corre nella sua terra, con le immagini della caduta dello scorso giugno bene impresse nella sua mente.

Il Gp di Spagna

Il Gran Premio di Spagna al Circuito de Jerez è un evento colorato che attira folle enormi da tutto il mondo per guardare i migliori corridori del mondo battagliare sotto il sole dell’Andalusia. Il circuito di Jerez nel sud della Spagna è stato costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Gran Premio un anno dopo e da allora è rimasto nel calendario della MotoGP ™.

La bellezza della Spagna e di Jerez de la Frontera

Chi ha trascorso del tempo in Spagna saprà già quanto sia facile innamorarsi di questo magico e variegato paese dell’Europa meridionale. Dalla vivacità della gemma del Mediterraneo che è Barcellona, ​​alle gallerie d’arte, ai monumenti e ai musei dell’elegante capitale Madrid, senza dimenticare i panorami mozzafiato, le montagne e gli ampi vigneti delle Asturie, della Galizia e dei Paesi Baschi nel nord. Con un clima fantastico e quasi 5.000 km di costa, non c’è da meravigliarsi che i frutti di mare, il sole e i chiringuitos (bar all’aperto) non siano mai difficili da trovare. E nelle Isole Baleari spagnole – Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca – l’offerta di esperienze rilassanti e feste notturne.

Poi c’è l’Andalusia, nel glorioso sud, dove si trova Jerez. Qui è possibile scoprire il flamenco, visitare villaggi imbiancati, vedere le grandi moschee e i palazzi moreschi di Granada, Siviglia e Cordoba e ammirare paesaggi baciati dal sole. Queste sono anche coste ancora più belle da gustare, insieme a un fantastico prosciutto crudo e pesce fritto croccante con una birra fresca o un buon sherry. L’aeroporto principale più vicino a Jerez è Siviglia, e questa è una parte meravigliosa della Spagna in cui trascorrere alcuni giorni esplorando la zona.

Il meteo

Jerez gode di bel tempo quasi tutto l’anno. La MotoGP visita l’area all’inizio di maggio, prima dei mesi estivi estremamente caldi. Ci sarà quindi sole, con pomeriggi caldi, ma serate più fresche.

Alla scoperta di Jerez e dell’Andalusia

Nella città di Jerez, si può respirare l’atmosfera dei bar e delle bodegas locali, esplorare la fortezza dell’Alcazar o la spettacolare cattedrale di San Salvador e visitare l’Andalusia Flamenco Center con il suo ingresso mudéjar originale del XV secolo e il cortile barocco. I visitatori dovranno assicurarsi di provare un bicchiere dello sherry di Jerez prodotto localmente e di chiamare la Scuola Reale di Arte Equestre dell’Andalusia per uno straordinario spettacolo equestre spagnolo.

Sulla costa vicino a Jerez si trova il “Puerto de Santa Maria”, dove è possibile fare un giro in traghetto attraverso la baia fino alla città penisola di Cadice, uno dei porti più antichi d’Europa. Cadice è un ottimo posto da esplorare a piedi, con il suo centro compatto e le strade strette, la sua cattedrale, le antiche mura, le antiche fortificazioni e l’affascinante quartiere dei pescatori La Vina. in Andalusia, la Punta de Tarifa è il punto più meridionale dell’Europa continentale, mentre vale la pena ammirare l’eredità moresca delle tre grandi città, Granada con il suo splendido palazzo dell’Alhambra, Siviglia con il suo ornato Alcazar e Cordoba con la sua grande Mezquita.

Suggerimenti per visitare Jerez e l’Andalusia

Quando si tratta di cibo in Andalusia nessuno rimarrà deluso. Piatti come i gambas al ajillo (gamberi in olio e peperoncino all’aglio), jamon serrano (prosciutto crudo), arroz con marisco (paella di pesce), salmorejo (zuppa di pomodoro liscia originaria di Cordoba) e pescadito frito (pesce bianco fritto in pastella) sono tutti popolari prelibatezze. Il pranzo viene solitamente servito tra le 14:00 e le 16:00 e molte persone non consumano la cena prima delle 22:00, dopo uno o due aperitivi. Nelle grandi città i ristoranti spesso aprono un po’ prima per entrambi i pasti. La mancia non è sempre prevista, ma è cortese lasciare qualche centesimo o euro in un bar e lasciare una mancia intorno al cinque per cento nei ristoranti. Quando si visitano chiese, cattedrali o mezquitas è rispettoso coprirsi. Pantaloni o gonne più lunghi e spalle coperte sarebbero all’ordine del giorno per quelle situazioni.

Curiosità

Nel 2013, Jerez è stata designata “Capitale Europea del Vino”, celebrando l’eccellente sherry e le tradizioni vinicole della zona. Con lo status di denominazione di origine protetta, tutti i vini etichettati come “Sherry” devono provenire dal Triangolo dello Sherry, tra Jerez de la Frontera, Sanlucar de Barrameda e El Puerto de Santa Maria.