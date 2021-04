Italia in vantaggio alla Billie Jean King Cup: Trevisan e Cocciaretto asfaltano la Romania

Dopo l’eliminazione di Fabio Fognini dal torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, di cui il tennista azzurro era campione in carica, l’Italia del tennis ritrova il sorriso con le azzurre nella nuova edizione della Fed Cup, la Billie Jean King Cup by BNP Paribas.

Sul veloce indoor della Sala Polivalenta a Cluj, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno portato la sfida con la Romania, valida per i play-off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, sul 2-0.

Nel singolare di apertura Elisabetta Cocciaretto, numero 111 del ranking mondiale, ha superato per 6-1, 6-4, in un’ora e 29 minuti di gioco, Irina Maria Bara, numero 132 Wta. Nel secondo singolare, invece, impresa di Martina Trevisan, numero 99 Wta, che ha sconfitto per 6-2, 2-6, 7-6 (7-5), dopo tre ore e 6 minuti di lotta, Mihaela Buzarnescu, numero 137 Wta.

Domani, dalle 13 italiane, le altre sfide delle azzurre: Trevisan e Cocciaretto scenderanno nuovamente in campo per sfidare rispettivamente Bara e Buzarnescu. In chiusura, poi, il doppio tra la coppia rumena formata da Monica Niculescu ed Elena Gabriela Ruse e quella azzurra composta da Giulia Gatto-Monticone e Jasmine Paolini.