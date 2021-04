Spettacolare Italia! Le azzurre del rugby battono la Scozia: espugnato lo Scotstoun, adesso l’Irlanda per il 3° posto

L’Italia Femminile espugna ancora una volta lo Scotstoun di Glasgow, superando per 20-41 la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni 2021.

Il successo vale alle Azzurre di Andrea Di Giandomenico il secondo posto nella Pool A e la qualificazione alla finale per il terzo posto di sabato prossimo, 24 aprile: le Azzurre troveranno l’Irlanda.

La vittoria in terra scozzese vale a Furlan e compagne anche il ritorno al quinto posto nel ranking World Rugby, che verrà ufficializzato lunedì dalla federazione internazionale.

Le Azzurre partono nel migliore dei modi, dimostrando da subito di avere il pieno controllo delle fonti di gioco, dominando sin dalle prime battute di gara sia in mischia ordinata che in rimessa laterale, complici anche i numerosi errori al lancio della tallanatrice scozzese.

Nei primi dieci minuti prima Rigoni e poi capitan Furlan mettono subito la gara sui binari voluti da coach Di Giandomenico, allungando sullo 0-12. La gara, però, è tutt’altro che in discesa e la Scozia riesce a rientrare in gara con la tallonatrice Skeldon che finalizza oltre la linea di meta italiana un bel maul avanzante delle padrone di casa.

E’ il momento meno brillante per le italiane, che faticano a far valere la propria supremazia nelle fasi statiche e sprecano alcuni possessi, consentendo alle scozzesi di ricucire ulteriormente dalla piazzola a un minuto dalla fine del primo tempo: 10-12.

A tempo scaduto però, sulla ripresa del gioco, è ancora Rigoni – il centro azzurro sarà Player of the Match – a creare l’azione che lancia in mezzo ai pali Ilaria Arrighetti. La meta della flanker azzurra viene trasformata da Sillari, che manda le squadre al riposo sul 10-19. L’inerzia del match non cambia in avvio di ripresa, ed è uno spunto dell’estremo Ostuni-Minuzzi dopo soli due minuti di gioco del secondo tempo a portare l’Italia sul doppio break, 10-24.

La Scozia accorcia con un piazzato al quinto, ma è l’ultimo tentativo delle padrone di casa per rimanere incollate al match: prima Furlan, poi ancora Rigoni chiudono il conto prima che – dopo una meta di Wassel – ancora la capitana azzurra fissi lo score sul 20-41 finale che lancia l’Italdonne alla finale per il gradino più basso del podio.

Glasgow, Scotstoun Stadium – sabato 17 aprile

Women’s Six Nations, III giornata

Scozia v Italia 20-41

Marcatrici: p.t. 6’ m. Rigoni tr. Sillari (0-7); 9’ m. Furlan (0-12); 22’ m. Skeldon tr. Nelson (7-12); 39’ cp. Nelson (10-12); 40’ m. Arrighetti tr. Sillari (10-19; s.t. 2’ m. Ostuni-Minuzzi (10-24); 5’ cp. Nelson (13-24); 18’ m. Furlan (13-29); 27’ m. Rigoni (13-34); 32’ m. Wassel tr. Nelson (20-34); 39’ m. Furlan tr. Sillari (20-41)

Scozia: Rollie; Musgrove (19’ st. Grant), Thomson, Nelson (cap), Gaffen; Law, McDonald (14’ st. Maxwell); Cattigan, McLachlan, Gallagher; McMillan, Wassel; Kennedy (6’ st. Muzambe), Skeldon, Bartlett

All. Easson

Italia: Ostuni Minuzzi (25’ st. Muzzo); Furlan (cap), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Barattin (31’ st Stefan); Giordano, Sgorbini (38’ st. Veronese), Arrighetti; Duca (29’ st. Locatelli), Fedrighi (39’m st. Tounesi); Gai (19’ st. Cammarano), Bettoni (34’ st. Merlo), Skofca (25’ st. Maris)

All. Di Giandomenico

Arb. Nikki O’Donnell (RFU)

Calciatrici: Sillari (Italia) 3/7; Nelson (Scozia) 5/5

Player of the Match: Rigoni (Italia