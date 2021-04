Archiviata la vittoria ottenuta sabato contro il Bologna, l’Inter torna in campo a metà settimana per il recupero contro il Sassuolo, match rinviato prima della sosta per le nazionali a causa dei casi di Coronavirus emersi nel gruppo squadra nerazzurro.

Un’occasione da non perdere per Lukaku e compagni di allungare ulteriormente il gap dal Milan, che diventerebbe di 11 punti nel caso in cui l’Inter dovesse battere i neroverdi a San Siro. Un match tutt’altro che semplice, visto che la squadra di De Zerbi ha fermato la Roma nell’ultimo turno, mettendo in grande difficoltà i giallorossi nonostante le numerose assenze.

La probabile formazione di Conte

L’Inter dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Brozovic nel match contro il Sassuolo, ma Antonio Conte ha già in mente come sostituirli. Il posto del difensore italiano dovrebbe prenderlo Aleksandar Kolarov, mentre in cabina di regia dovrebbe agire Eriksen con Barella e Gagliardini ai suoi lati. Per il resto formazione confermata, con Lukaku e Lautaro candidati ad occupare i due posti nel reparto offensivo, mentre Skriniar e De Vrij completeranno la difesa con Kolarov.

La probabile formazione di De Zerbi

Il Sassuolo invece dovrà fare a meno anche contro l’Inter dei nazionali italiani, tenuti a riposo da De Zerbi dopo il focolaio scoppiato nel gruppo azzurro. Dunque Berardi, Caputo e Ferrari non scenderanno in campo a San Siro come accaduto contro la Roma, nel match pareggiato 2-2 al Mapei Stadium. I neroverdi dunque dovrebbero schierarsi con la stessa formazione di sabato, con Traoré, Djuricic e Boga alle spalle del giovane Raspadori.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku;

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

Inter-Sassuolo canale tv:

Il recupero di Serie A fra Inter e Sassuolo sarà trasmesso mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Guarda Inter-Sassuolo (7 aprile) e Inter-Cagliari (11 aprile) solo su DAZN. Attiva ora)