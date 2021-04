Inter-Cagliari non si vede, numerose segnalazioni sui social: DAZN tranquillizza gli abbonati

“Inter-Cagliari non si vede“. E’ stato questo il commento più gettonato sui social subito dopo le 12:30, ovvero a pochi minuti dall’inizio del lunch-match della trentesima giornata del campionato di Serie A.

Numerosi i commenti apparsi su Twitter per segnalare il problema riscontrato sull’app di DAZN, che ha costretto numerosi abbonati a perdersi le prime azioni della sfida di San Siro. Coloro che si sono collegati per vedere la partita hanno visualizzato numerosi messaggi di errore, tra questi anche Nicola Savino che si è rivolto direttamente a DAZN: “non potete mandare un signore che attacca un cavo (o che schiaccia Enter) e mette in chiaro a tutti gli abbonati Sky il canale 209?“.

La replica di DAZN

Per tranquillizzare i propri abbonati, DAZN ha pubblicato sui propri canali social un messaggio sottolineando come i propri tecnici siano al lavoro per risolvere il problema: “l’azienda fa sapere che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter Vs Cagliari da APP. Tutto il team DAZN st lavorando per risolvere il problema quanto prima“.