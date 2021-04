Gioca in Serie B a 61 anni e si rompe il menisco: l’infelice ‘record’ del primo ministro bulgaro

Non è stata certamente una buona idea quella di Boyko Borissov, primo ministro della Bulgaria, che ha pensato bene di tornare in campo all’età di 61 anni per giocare una partita del campionato di Serie B.

Il leader del partito ‘Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria‘ (GERB) si è procurato infatti un serio infortunio al ginocchio destro nel corso del match, che lo ha obbligato nelle scorse ore a sottoporsi a intervento chirurgico. Una partita dolce-amara per Borissov, che ha centrato il record di giocatore professionista più anziano in Europa, facendo però i conti con un guaio fisico di cui avrebbe volentieri fatto a meno.

L’esito degli esami

Il primo ministro bulgaro è stato già operato come ha rivelato a namoreto.gb il prof. Antoni Georgiev, direttore della Clinica di Traumatologia Artroscopica: “dopo una risonanza magnetica al ‘N. I. Pirogov’ di Sofia, è stato riscontrato un danno al menisco interno dell’articolazione con lussazione di una parte di esso. Il signor Borissov si sta riprendendo dopo l’intervento artroscopico e rimarrà sotto osservazione“. Sui social è inoltre spuntata una foto del primo ministro al momento dell’arrivo in ospedale, accompagnato dal professor Asen Baltov, capo del nosocomio, nonché da un impiegato del National Service for Protection (NSO). Non si è trattato comunque del primo intervento chirurgico al ginocchio per Borissov, che era già stato operato in passato al menisco in due occasioni: nel 2015 e nel 2017.