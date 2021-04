Marc Gasol impressionante: il dito si piega ma lui lo rimette a posto e continua a giocare [VIDEO]

Una serata amara per Marc Gasol: il cestista dei Los Angeles Lakers si è procurato un fastidioso infortunio alla mano nella sfida contro i Boston Celtics. Nonostante ciò, lo spagnolo è riuscito a far bene, stupendo colleghi e tifosi.

L’infortunio

Marc Gasol si è fiondato a terra per recuperare una palla e nella ‘caduta’ ha sbattuto il suo mignolo contro il pallone. Il dito si è piegato in un modo innaturale, ma Gasol ha continuato a difendere il pallone, senza battere ciglio.

Il dito di Gasol è stato rimesso a posto sul posto ed il cestista spagnolo ha continuato a giocare, segnando anche da 3 punti. Secondo Mike Trudell di Spectrum SportsNet, dai raggi x sarebbe emersa una frattura della placca palmare al mignolo sinistro.

Le parole di Gasol

“Ho preso una palla in un passaggio che era molto vicino al suolo. L’unico modo per prenderlo era gettandomi a terra. Non so molto bene cosa sia successo, ma quando mi sono alzato e ho visto la mano , il dito èra slogato“, ha affermato il giocatore dopo la partita.

“Per esperienza, più o meno, sai come reagire in quel momento. L’ho allungato un po’ e sono riuscito a rimetterlo a posto rapidamente“, ha concuso Gasol.