Il Covid li tiene lontani per 8 mesi, l’incontro di una coppia sposata da 70 anni è commovente [VIDEO]

E’ davvero incredibile come il Covid abbia cambiato la vita della popolazione del mondo intero. Ancora oggi, ad oltre un anno dalla scoperta del coronavirus, stiamo lottando con questo virus che ci ha costretti a stare chiusi in casa per tanto, troppo tempo.

Il Covid ha fatto tante vittime e ha costretto tante persone a dover stare lontani. Genitori che non hanno visto figli per tempi lunghissimi o coppie che hanno vissuto separatamente per cause di forza maggiore questo lungo anno.

Adesso, però, finalmente, si torna a respirare un pizzico di normalità, sembra che piano piano nelle prossime settimane ci saranno delle riaperture importanti e, quindi, in tanti si sono potuti ritrovare e riabbracciarsi.

L’incontro di Gordon e Mary

Gordon e Mary, per esempio, hanno vissuto e regalato un’emozione davvero unica. Impossibile trattenere le lacrime alla visione di questo video. Sposati da quasi 70 anni, questi due bellissimi 89enni non si vedevano da 8 mesi circa a causa delle restrizioni anti-Covid e si sono riuniti alla casa di riposo Baily House Care Home, a Mansfield, nel Regno Unito.