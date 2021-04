Una Tesla senza conducente si schianta contro un albero e si incendia: morte le due persone a bordo

Due persone hanno perso la vita a nord di Houston, in Texas, in seguito ad un incidente stradale verificatosi sabato 17 aprile.

Un crash che ha coinvolto una vettura Tesla senza conducente, schiantatasi contro un albero e successivamente andata in fiamme. I corpi dei due passeggeri, uno di 59 anni e l’altro di 70, sono stati ritrovati carbonizzati all’interno del veicolo: il primo sul sedile passeggero anteriore e il secondo su quello posteriore. “Non c’era nessuno al posto di guida” le parole del sergente Cinthya Umanzor, giunta sul luogo dell’incidente insieme ad altri colleghi.

Indagine

La polizia sta indagando sul corretto funzionamento del sistema di assistenza alla guida, nonché se fosse attivato al momento dell’urto. Non si tratta comunque del primo incidente che coinvolge un’auto senza conducente, la stessa Tesla ha fatto presente che la guida automatica non fa sì che le auto siano pienamente autonome, sottolineando come resti necessaria la supervisione del conducente. La macchina in questione, una Tesla Model S del 2019, è uscita di strada ad alta velocità non essendo riuscita a superare una curva, finendo contro un albero e incendiandosi. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha sottolineato di attendere importanti risultati dallo sviluppo del nuovo software completo di guida autonoma: “sono altamente fiducioso che l’auto sarà in grado di guidare da sola con un’affidabilità superiore a quella umana quest’anno“.