SailGP, incidente ‘spettacolare’ alle Bermuda: durissimo scontro in acqua tra USA e Giappone [VIDEO]

La prima tappa del SailGP ha regalato non solo spettacolo, ma anche alcuni momenti di tensione legati allo scontro avvenuto in acqua tra le barche di Giappone e Stati Uniti. Il catamarano F50 con foil della squadra nipponica è finito addosso all’imbarcazione statunitense nel corso della quarta gara (la prima del day-2), causando gravi danni sia al proprio scafo che a quello avversario. Una virata compiuta troppo vicina alla barca timonata da James Spithill, che non è riuscito ad evitare l’impatto con quella giapponese timonata da Nathan Outteridge e con a bordo anche Francesco Bruni. Un brutto scontro che ha spinto entrambe le barche al ritiro, lasciando strada libera alla Gran Bretagna di Ben Ainslie, capace di beffare l’Australia di Tom Slingsby in finale.