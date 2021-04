Manuel Senni ‘miracolato’, il ciclista colpito in pieno da un’auto: “poteva finire molto male”

Grande paura per Manuel Senni e tutti gli appassionati di ciclismo: il 29enne di Cesena è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava allenando sulla sua bici sulle strade di Savignano sul Rubicone.

L’incidente

Senni, ciclista dell’Amore e Vita, è stato investito ieri da un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica sarebbe stata la seguente: Senni, che stava pedalando su una strada dritta, è stato colpito in pieno da una vettura che procedeva in senso contrario e che, improvvisamente, ha svoltato a sinistra invadendo la sua carreggiata. Il ciclista italiano, dopo aver sbattuto col cofano dell’automobile, è finito rovinosamente a terra, sbattendo testa e viso sull’asfalto.

Le conseguenze

Senni è stato soccorso immediatamente e trasportato al pronto soccorso. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze: al ciclista di Cesena sono stati applicati dei punti di sutura al viso. Sono emere anche diverse contusioni ma fortunatamente, o meglio per miracolo, non c’è nulla di rotto.

Le parole di Senni

“Mi trovavo su un rettilineo e quando ho visto la macchina provenire in senso opposto, svoltarmi praticamente addosso, non ho potuto nemmeno tentare di cambiare traiettoria o provare a frenare. Poteva davvero finire molto male“, ha affermato Senni.