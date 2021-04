Incidente per Leclerc nelle FP2 del GP di Imola: distrutta la sospensione anteriore della SF21 [VIDEO]

Incidente per Charles Leclerc negli ultimi minuti delle FP2 del GP di Imola, chiuse anticipatamente proprio a causa dell’inconveniente che ha visto protagonista il monegasco della Ferrari. Un errore leggero ma decisivo quello commesso dall’ex Alfa Racing all’uscita dalla Rivazza, che lo ha costretto a finire contro le barriere distruggendo la sospensione anteriore destra. Un impatto non violento, che sicuramente non richiederà molto lavoro ai meccanici per rimettere a posto la SF21 di Charles Leclerc, che avrebbe fatto comunque volentieri a meno di questo incidente. Ecco il video: