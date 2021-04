Ha rischiato la paralisi Claudia Fragapane, ginnasta britannica capace di vincere la medaglia di bronzo ai Mondiali del 2017.

L’atleta classe 1997 ha commesso un errore durante un esercizio in allenamento, rischiando non solo di rimanere paralizzata ma anche di perdere la propria vita. Fortunatamente, la migliore ginnasta del Regno Unito se l’è cavata con una commozione cerebrale, che non le impedirà di riprendere la sua attività agonistica. Claudia Fragapane ha raccontato la sua bruttissima esperienza sui social network, postando un’immagine di lei distesa su una barella con la testa immobilizzata.

Il post di Claudia

Passato il pericolo, Claudia Fragapane ha rivelato cosa le è successo: “è stata l’esperienza più terrificante della mia vita, una sensazione in cui non sai quali conseguenze dovrai affrontare. I medici e gli infermieri mi hanno detto che sono stata fortunata, perché avrei potuto uscirne davvero male. Non avevo nessuno con me in ospedale a causa del coronavirus. I miei istruttori mi hanno aspettato fuori per ore. La cosa peggiore è stata quella di rimanere sdraiata sulla schiena a guardare per ore solo il soffitto, pensando nel frattempo a cosa mi sarebbe successo“. Claudia poi ha parlato dell’incidente: “tutto è avvenuto mentre mi stavo allenando a terra, ho avuto l’assistenza del fisioterapista e della mia squadra, che hanno seguito le procedure più appropriate, mi hanno messo in barella e poi sull’ambulanza. Grazie a loro non ho sofferto danni peggiori. Riesco a muovere le dita dei piedi, a camminare e a muovere il mio corpo. Ho avuto solo una commozione cerebrale. Ho spaventato molte persone, me compresa, ma sono guarita e non c’è nulla di cui preoccuparsi“.