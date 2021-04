La dinastia prosegue, il figlio di Felipe Melo diventa un calciatore professionista

Felipe Melo si avvia verso la conclusione della propria carriera, suo figlio Linyker invece l’ha appena cominciata. Il 17enne brasiliano infatti ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista con il Gremio Osasco Audax, club che milita nel campionato di Serie A2 di San Paolo.

Una scelta obbligata quella del figlio di Felipe Melo che, seppur cresciuto nelle giovanili del Palmeiras (stesso club in cui gioca il padre), non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in prima squadra. Solo qualche allenamento insieme per i due Melo, prima della separazione avvenuta pochi giorni fa con il passaggio di Linyker all’Audax.

Il Boca nel futuro

Linyker Melo ha firmato un contratto di due anni con l’Audax, con l’obiettivo di migliorare la pessima classifica che vede la squadra al tredicesimo posto con soli 6 punti conquistati in 8 partite. Alla presentazione davanti ai media si è presentato anche papà Felipe Melo, orgoglioso di vedere suo figlio firmare il primo contratto da giocatore professionista. Per quanto riguarda il futuro dell’ex Inter e Juventus invece, pare che l’avventura con il Palmeiras sia arrivata ai titoli di coda. Nonostante l’amore viscerale con i tifosi, Felipe Melo ha perso spazio e importanza all’interno del club brasiliano, per questo motivo potrebbe decidere di trasferirsi al Boca Juniors, società di cui si è dichiarato tifoso. Il massimo per il brasiliano sarebbe chiudere la sua carriera alla Bombonera, obiettivo che potrebbe presto concretizzarsi.