Dal Festival di Sanremo al… grande schermo: Ibrahimovic pronto a sbarcare nel mondo del cinema

Se LeBron James è pronto a sbarcare sul grande schermo con ‘Space Jam 2’, in uscita negli Stati Uniti nel mese di luglio 2021, per vedere Zlatan Ibrahimovic recitare bisognerà attendere un po’ di più.

Dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo, l’attaccante del Milan si prepara adesso a fare il suo debutto nel cinema, come ha lasciato intendere sui propri canali social pubblicando la scritta ‘Antivirus‘. Nulla a che fare con la pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, ma si tratta del nome del personaggio che Ibrahimovic interpreterà in ‘Asterix e Obelix: The Middle Empire‘, ultimo capitolo nella saga dei famosi Galli in uscita nel 2022.

Il cast

Il film, che sarà girato in Francia, avrà un cast da leccarsi i baffi considerando la presenza di Guillaume Canet (anche regista del film) e Gilles Lellouche, scelti per interpretare proprio Asterix e Obelix. Marion Cotillard avrà il ruolo di Cleopatra, mentre Giulio Cesare sarà Vincent Cassel. Come anticipato, il personaggio di Zlatan Ibrahimovic si chiamerà Antivirus, ma non è stato ancora svelato quale sarà il suo ruolo all’interno del film. L’attaccante del Milan comunque non è il primo sportivo che compare in un film di Asterix e Obelix, nel 2008 infatti avevano avevano partecipato alla pellicola ‘Asterix alle Olimpiadi’ anche Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker e Amelie Mauresmo.