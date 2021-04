Una data nel destino: Griezmann e i tre figli nati tutti l’8 aprile

Griezmann è diventato papà per la terza volta! Il calciatore francese, assente all’ultimo allenamento del Barcellona, per stare al fianco di sua moglie nel momento del parto, ha dato oggi sui social il benvenuto a sua figlia Alba, arrivata in un giorno davvero speciale per tutta la famiglia.

L’8 aprile, per Antoine Griezmann e la moglie Erika Choperena, si conferma essere una data davvero speciale: tutti e tre i figli sono nati in questo giorno.

I figli di Griezmann

Griezmann e la moglie hanno sorpreso tutti i fan poichè la gravidanza di Erika Choperena non era nota ai tifosi e follower. Oggi è venuta al mondo la piccola Alba, nata nello stesso giorno dei suoi fratelli maggiori. Incredibile, ma vero! Nel 2016, pochi mesi prima del Campionato Europeo in Francia, Antoine Griezmann ed Erika hanno accolto insieme la loro prima figlia, Mia. Dopo pochi anni, nel 2019, e proprio l’8 aprile, è nato l’unico figlio maschio del calciatore francese, Amaro.

Mentre oggi, 8 aprile 2021, è nata la piccola Alba, che ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fratelli maggiori per il loro compleanno. I tre piccoli avranno quindi la fortuna di condividere questo giorno speciale ed i genitori se la potranno cavare con un’unica festa di compleanno, anzichè tre. Sarà un po’ complicato per gli invitati, invece, che dovranno fare ben tre regali nella stessa giornata.

Una coincidenza davvero incredibile, che rende il legame dei tre piccoli Griezmann ancora più speciale. Chissà se nella prossima partita die blaugrana, contro il Real Madrid, Griezmann riuscirà a segnare un gole per dedicarlo alla figlia Alba.