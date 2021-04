Formula 1, il Gp del Canada non si farà! Al suo posto una nuova gara in Turchia

A pochi giorni da un nuovo weekend di azione, dal mondo della Formula 1 arrivano importanti novità. E’ stata annunciata oggi, infatti, la sostituzione del Gp del Canada col Gp della Turchia, in programma per il fine settimana dall’11 al 13 giugno.



La nota ufficiale

L’annuncio è stato dato con un comunicato stampa sul sito ufficiale della Formula 1:

La Formula 1 ha confermato una modifica al round 7 del calendario 2021, con il Gran Premio di Turchia che sostituisce il Gran Premio del Canada per il fine settimana dall’11 al 13 giugno. A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali in corso in Canada, è diventato impossibile per la Formula 1 entrare nel paese senza una quarantena obbligatoria di 14 giorni, portando al cambiamento.

“Siamo grati per gli sforzi del promotore e delle autorità in Canada, Quebec e Montreal nelle ultime settimane per cercare di realizzare la gara e siamo lieti di annunciare un’estensione di due anni della nostra partnership con il Gran Premio del Canada. Lavoreremo con il promotore per garantire che coloro che hanno i biglietti per le gare del 2020 e del 2021 abbiano la possibilità di ottenere un rimborso o di far valere i loro biglietti per la gara del prossimo anno e non vediamo l’ora di correre in Canada nel 2022“.

La Turchia torna in calendario dopo un emozionante primo evento a Istanbul dello scorso novembre dopo ben 9 anni, nel quale Lewis Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la settima volta.

“Anche se è deludente non poter essere in Canada in questa stagione, siamo entusiasti di confermare che la Turchia ospiterà un Gran Premio nel 2021 dopo una gara straordinaria della scorsa stagione”, ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1.

“So che tutti i nostri fan sono entusiasti del drammatico inizio di stagione e la Turchia è un grande circuito che offre grandi battaglie in pista. Voglio ringraziare il promotore e le autorità canadesi per tutti i loro sforzi nelle ultime settimane, ma la situazione del viaggio ha reso i nostri piani impossibili. Voglio ugualmente ringraziare il promotore e le autorità in Turchia per la loro continua disponibilità a ospitare una gara di Formula 1 che mostra l’enorme interesse per il nostro sport e la speranza da molte località di avere un Gran Premio. Abbiamo avuto ottime conversazioni con tutti gli altri promotori dall’inizio dell’anno e continueremo a lavorare a stretto contatto con loro durante questo periodo“.

La comunità della Formula 1 continuerà a viaggiare in questa stagione con rigorose misure di sicurezza che hanno permesso di viaggiare in sicurezza in 12 paesi nel 2020. Le misure si sono dimostrate altamente efficaci con oltre 78.000 test COVID-19 condotti la scorsa stagione con solo 78 risultati positivi, un tasso dello 0,1%. Finora in questa stagione sono stati condotti oltre 12.000 test con 14 casi positivi ancora una volta con un tasso dello 0,1%.