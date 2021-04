Calcio e Ramadan, chi sono i giocatori che rispettano il digiuno in Serie A? Milan squadra più ‘colpita’

Il 13 aprile è iniziato un periodo molto importante per il mondo musulmano, si tratta del Ramadan che rappresenta il mese sacro del digiuno che si chiuderà il prossimo 12 maggio.

Una ricorrenza molto sentita dai praticanti, che commemorano la prima rivelazione del Corano a Maometto: un evento che gran parte dei musulmani onorano rispettando il digiuno dall’alba al tramonto. In questo arco temporale, non si può né bere e né mangiare per nessun motivo: un precetto difficile da rispettare soprattutto per gli atleti professionisti, in particolare quelli impegnati negli sport di squadra come il calcio. Digiunare per quasi 12 ore comporta rischi sia dal punto di vista fisico che mentale, causando infortuni ma anche una scarsa attenzione nella pratica sportiva. Per questo motivo, gli staff tecnici e i nutrizionisti delle società devono preparare programmi specifici per evitare cali di energie e di prestazione negli atleti coinvolti dal digiuno.

Chi sono i giocatori che rispettano il Ramadan in Serie A?

Nel calcio italiano, in particolare in Serie A, i giocatori che rispettano il Ramadan non sono molti e la maggior parte di essi veste la maglia del Milan. Si tratta di Kessie, Bennacer e Calhanoglu i quali fino al 12 maggio non mangeranno e non si idrateranno dall’alba al tramonto, un bel problema per Pioli considerando come la prossima partita dei rossoneri è in programma alle 12,30 di domenica contro il Genoa. Una situazione non facile che per fortuna Mihajlovic non dovrà affrontare, visto che i tre musulmani nella rosa del Bologna (Barrow, Juwara e Mbaye) non seguiranno le regole del Ramadan in modo integrale. Nella Fiorentina rispetteranno il digiuno Amrabat e Ribery, così come faranno Hakimi dell’Inter, Demiral della Juventus, Ghoulam del Napoli e Colley della Sampdoria. Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, si prenderà qualche libertà quando dovrà scendere in campo per le partite, mentre Dabo del Benevento è musulmano ma non praticante e dunque non rispetterà il digiuno. Nessun coinvolgimento infine per le altre squadre di Serie A.