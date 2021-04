Il dramma di Gianluca Vacchi, operata la figlia di 5 mesi: “non laverò la maglia con il suo sangue”

Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca stanno vivendo giorni complicati, il motivo riguarda la salute della figlia Blu Jerusalema, nata con una malformazione congenita chiamata palatoschisi. La piccola è stata sottoposta nei giorni scorsi a intervento chirurgico, che ha causato molta apprensione nei genitori della bimba, spaventati dall’operazione che avrebbe dovuto subire. Una volta tornato a casa, Gianluca Vacchi ha voluto condividere con i suoi followers le proprie sensazioni dopo questa terribile settimana, postando anche una foto sua e della figlia sul letto d’ospedale.

Il messaggio di Vacchi

Parole dolci e al tempo stesse tristi quelle dell’influencer italiano, ancora preoccupato per la salute della figlia: “Lunedì il nostro piccolo angelo Blu Jerusalema è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie, nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza… voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon. Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli“.