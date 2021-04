Funerali principe Filippo, una donna nuda tenta di scalare la statua della Regina Vittoria [VIDEO]

Attimi di concitazione durante i funerali del principe Filippo, scomparso da pochi giorni all’età di 99 anni. Nel corso del minuto di raccoglimento tenutosi prima della cerimonia, svoltasi presso la cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, una donna si è denudata e ha provato a scalare la statua della Regina Vittoria. Un proposito immediatamente cancellato dalla polizia, intervenuta per fermare la donna ed evitare che venisse ripresa dalle telecamere. Un episodio che ha interrotto il minuto di silenzio osservato in tutto il Regno Unito per il principe Filippo, un momento di raccoglimento rovinato dal comportamento pessimo di una manifestante. Ecco il video:

