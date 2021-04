Funerali principe Filippo, perché il carro funebre è una Land Rover? L’ultima richiesta del duca di Edimburgo

I funerali del principe Filippo fermano l’intero Regno Unito, raccolto in silenzio per ricordare il consorte della Regina Elisabetta, deceduto all’età di 99 anni.

Un giorno triste per l’Inghilterra, che si ferma per omaggiare la memoria del duca di Edimburgo, figura che ha fatto la storia della famiglia reale rimanendo al fianco della Regina per 73 anni. Il teatro della cerimonia è la St George’s Chapel a Windsor, dove il feretro del principe Filippo arriverà su una Land Rover Defender TD5 130, modificata proprio da lui stesso per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Un progetto iniziato nel 2003, all’età di 82 anni, per essere ultimato nel 2019 con le ultime rifiniture alla soglia dei 99 anni.

Le caratteristiche

La Land Rover su cui viaggerà il principe Filippo è scoperta nella parte posteriore, dove verrà appoggiato il feretro che sarà tenuto fermo da pomoli accuratamente piazzati dallo stesso duca. Il colore dell’auto è il Dark Bronze Green, proprio delle vetture militari, utilizzato anche per i mozzi. L’auto è stata prodotta nello stabilimento a Solihull, dove il principe Filippo ha supervisionato i lavori fino al 2019, data di ultimazione del modello. Thierry Bolloré, ad di Jaguar Land Rover, ha sottolineato la grande passione del duca di Edimburgo per le auto: “aveva una impressionante conoscenza e un il profondo interesse per la progettazione, l’ingegneria e la produzione dei veicoli“.

Passione

Il principe Filippo non ha mai nascosto la sua passione per le auto, in particolare per la Land Rover, a cui ha anche conferito il patronato reali circa 40 anni fa. Un amore sconfinato conosciuto anche dai suoi sudditi, che per omaggiare la sua memoria hanno lasciato davanti a Buckingham Palace anche un modellino di Land Rover accompagnato da una toccante scritta: “il Duca riposi in pace”.