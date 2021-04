Floyd Mayweather torna (finalmente) a combattere: ‘The Money’ sfiderà uno… youtuber!

Floyd Mayweather torna sul ring, lo farà il prossimo 6 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami per sfidare Logan Paul, il famoso youtuber che vanta oltre 22 milioni di iscritti al suo canale ufficiale.

L’incontro, che inizialmente avrebbe dovuto tenersi il 20 febbraio, è stato programmato tra poco più di un mese grazie ad un accordo firmato e sigillato tra Mayweather Promotions, Fanmio e Showtime. Mayweather, ritiratosi con il record di 50-0, tornerà dunque sul ring per la prima volta dal dicembre del 2018, quando in Giappone mise ko al primo round Tenshin Nasukawa, kickboxer e fighter di MMA. Un successo arrivato un anno dopo la vittoria ottenuta contro Conor McGregor, messo anche lui ko dopo 10 round in un incontro andato in scena a Las Vegas nell’agosto 2017.

Chi è Logan Paul

Famoso youtuber con 22 milioni di followers iscritti alla sua pagina ufficiale, Logan Paul ha iniziato da poco la sua carriera pugilistica, combattendo una sola volta a livello professionistico contro il collega YouTuber KSI a novembre 2019, perdendo per split-decision. Per mesi, l’influencer ha provato a organizzare un incontro con Mayweather, riuscendoci finalmente dopo una trattativa lunga e serratissima. L’annuncio è arrivato nella notte italiana con un tweet: “finalmente è ufficiale… Combatterò contro Floyd Mayweather domenica 6 giugno“, definendosi “anticonformista” contro il “campione“. Inizialmente avrebbero dovuto combattere il 20 febbraio, ma l’aumento dei contagi da Coronavirus negli Stati Uniti ha spinto le parti a differire l’incontro, fissato adesso per il 6 giugno.

I dettagli dell’incontro

La sfida si terrà come annunciato all’Hard Rock Stadium, impianto di proprietà della squadra di football americano (NFL) dei Dolphins, che può ospitare fino a 65.000 spettatori nella sua capienza massima. Difficilmente la struttura verrà riempita completamente, ma potrebbe essere garantito un numero di spettatori, così da rendere l’evento ancora più elettrizzante. Non sono stati al contrario annunciate né le condizioni del combattimento e nemmeno il numero dei round previsti, dettagli che verranno rivelati in seguito insieme agli altri combattimenti in programma per quella sera.