Fiorentina-Juventus, follia di Rabiot e rigore per i viola: Vlahovic dal dischetto poi fa una magia [VIDEO]

Fiorentina-Juventus si sblocca poco prima della mezz’ora del primo tempo, con un calcio di rigore segnato magistralmente da Dusan Vlahovic. L’attaccante viola fredda Szczesny con un magnifico cucchiaio, regalando il vantaggio alla squadra di Iachini. Un penalty concesso dall’arbitro Massa per una follia commessa in area di rigore bianconera da Adrien Rabiot, che salta con il braccio largo e causa così il tiro dal dischetto per la Fiorentina. Si mette male per la Juventus, costretta a inseguire i viola dopo mezz’ora di partita.