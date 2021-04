Filippo Pozzato miracolato, il racconto shock dell’ex ciclista: “ho pensato a Scarponi”

Momenti di vera paura per Filippo Pozzato: l’ex ciclista ha raccontato sui social una disavventura terminata fortunatamente con un grosso spavento ed un lieto fine. L’ex corridore italiano ha raccontato di essersi miracolosamente salvato da uno spaventoso incidente mentre si allenava sulla discesa della Rosina, in veneto. Un allenamento come altri, quello di venerdì di Pippo Pozzato, che però, all’improvviso, si è visto un camion di fronte, ed è riuscito a schivarlo per miracolo.

“Mi sono visto in faccia un camion in salita un metro dentro la mia corsia. Io non ero un super-drago in discesa quando correvo e non rischio adesso, figuriamoci, andavo a 50 all’ora. Il primo pensiero è stato “sono morto” e mi sono salvato grazie alla mia abilità da ex professionista: ho frenato, l’ho evitato per un pelo e sono andato a sbattere sul guardrail. Se ci fosse stato un altro, parleremmo di una nuova tragedia. Sì, ho pensato a Scarponi. E il camion non si è fermato. Fortunatamente è andata molto bene, solo qualche abrasione. La gente al volante è sempre più arrabbiata e mette in pericolo chi va in bici, e non parlo solo di noi, ma anche della signora che va a fare la spesa. Serve educazione, bisogna iniziare a educare i giovani sin da piccoli, però anche noi dobbiamo rispettare gli automobilisti: l’educazione stradale deve entrare nelle scuole, dobbiamo rispettarci a vicenda“, ha spiegato il 39enne nel Podcast della ‘rosea’.

“State sempre attenti quando pedalate, non distraetevi e soprattutto non tagliate le curve. Il rischio è sempre quotidiano, rispetto al passato ci sono molte più auto in giro. E io adesso ho paura ad andare per strada, pedalo a destra, molto più che a destra, perché ho paura che qualcuno mi investa da dietro“, ha concluso.

Il post social di Pippo Pozzato

“Purtroppo oggi mentre ero in bici nelle strade venete, per schivare un camion che ha invaso la mia corsia durante la discesa, son uscito fuori strada cadendo a terra. Fortunatamente non ho riportato nessuna conseguenza grave se non qualche botta e graffio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per me🙏🏽

Vorrei però rinnovare a tutti quanti l’invito ad essere più attenti e concentrati alla guida perché è veramente un attimo mettere in pericolo la vita, propria e di altri“, ha scritto sui social Pozzato, pubblicando la foto della sua bicicletta.