Esordio e gol, tutto in 5 minuti: la figlia di Dennis Rodman incanta il calcio americano

Suo padre il pallone lo addomesticava con le mani, lei invece lo accarezza con i piedi e poi lo scaraventa in rete. Sport diversi, ma stessa tecnica.

Così come uguale è anche il cognome: Rodman. Dennis ha incantato l’NBA al fianco di Michael Jordan negli anni ’90, Trinity invece ha appena cominciato a far vedere le proprie qualità nel calcio, esordendo a 19 anni nella massima serie professionistica americana (la NWSL) e segnando dopo cinque minuti il suo primo gol in carriera. Ingaggiata come seconda scelta al Draft dello scorso gennaio, la prima prestazione di Trinity Rodman ha già convinto i Washington Spirit di aver puntato sulla giocatrice giusta, considerando l’impatto della classe 2002 nel calcio professionistico americano.

Il gol

Entrata in campo al 55° minuto del match di Challeng Cup tra Washington Spirit e North Carolina, Trinity Rodman ci ha messo cinque minuti per segnare il suo primo gol tra i professionisti, diventando la giocatrice americana più giovane di sempre a segnare in NWSL. Stop a seguire perfetto con la coscia e destro chirurgico a superare il portiere avversario, arrivato sul 3-1 per la squadra avversaria. Le qualità a prima vista sembrano proprio quelle di papà Dennis, ma per ottenere i successi del genitore bisogna ancora attendere qualche anno. Se il buongiorno però si vede dal mattino, Trinity Rodman potrebbe davvero diventare il nuovo craque del calcio professionistico americano.