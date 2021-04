La Ferrari sa come coccolare i suoi piloti, sorpresa affascinante per Charles Leclerc

La Ferrari sa come coccolare i propri piloti, ne sa qualcosa Charles Leclerc che nelle ultime ore ha ricevuto un pacco piuttosto particolare.

Il pilota monegasco infatti si è visto recapitare a casa niente meno che la SF90 con cui ha vinto il suo primo Gran Premio in Formula 1, ossia quello disputato sul circuito di SPA l’1 settembre del 2019. Un pensiero stupendo e alquanto ingombrante quello della Ferrari, che ha lasciato di stucco Leclerc obbligandolo al tempo stesso a trovare un posto per la nuova arrivata. Il monegasco ha condiviso con i propri followers l’arrivo della macchina a casa sua, mostrando la sua eccitazione con tre emoji con gli occhi a cuoricino.

La vittoria di SPA

Il successo ottenuto in Belgio da Charles Leclerc nel 2019 è stato speciale non solo perché il primo in Formula 1, ma anche per la dedica rivolta ad Antoine Hubert subito dopo aver tagliato il traguardo. Il monegasco infatti ha alzato gli occhi al cielo dopo aver visto la bandiera a scacchi per dedicare il successo allo sfortunato pilota francese, morto proprio in quel weekend in seguito ad un tremendo incidente in F2 che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa.