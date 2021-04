Il proprietario si dimentica il freno a mano: una costosa Ferrari 812 Gts affonda nel lago di Garda

“Primo bagnetto della stagione a Sirmione“, così la pagina Facebook ‘Lago di Garda’ ha commentato la prima immersione nel famoso specchio d’acqua lombardo. Peccato però che non si tratti di un bagnante occasionale, bensì di una Ferrari 812 Gts finita in acqua per colpa di una clamorosa distrazione del suo proprietario. Quest’ultimo infatti ha pensato bene di parcheggiare la sua supercar nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione, senza azionare il freno a mano e senza inserire alcuna marcia.

Ironia social

Essendo la strada in discesa, la Ferrari ha iniziato lentamente a dirigersi verso il lago, non lasciando il tempo al proprietario di fermarla. Per recuperare l’auto è stato necessario l’intervento del carro attrezzi, riuscito dopo molti minuti a tirarla fuori dall’acqua. Sui social in molti hanno ironizzato sull’accaduto, scrivendo curiosi commenti a corredo delle foto: “non è più una supercar, ma un mezzo anfibio“, seguito anche da un laconico “non è il primo a cui capita“.