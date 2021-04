Non solo Maicon, il Sona piazza un altro ‘colpo’: ufficiale l’ingaggio di… Enrico Ruggeri

Il Sona Calcio ha piazzato un altro colpo sul mercato, ma questa volta leggermente diverso rispetto a Maicon. La squadra veronese infatti ha deciso di mettere sotto contratto Enrico Ruggeri, riuscito così a realizzare il sogno di giocare con il suo idolo brasiliano, arrivato nel club di Serie D nel corso dell’ultima finestra estiva di trasferimenti.

Il cantautore italiano è stato presentato nella giornata di oggi alla stampa, alla presenza non solo del presidente Paolo Pradella, ma anche del sindaco Gianluigi Mazzi e dell’assessore Gianfranco Dalla Valentina. Dopo la conferenza, Ruggeri ha anche conosciuto la squadra insieme all’allenatore Filippo Damini e al suo vice Salvatore Piccinato.

Le parole di Ruggeri

Felice ed entusiasta Enrico Ruggeri per questa occasione regalatagli dal Sona Calcio, che gli permetterà di giocare insieme al suo idolo Maicon, già invitato peraltro a Torino per la ‘Partita del Cuore’ tra la Nazionale Cantanti e i Campioni della Ricerca in programma il 25 maggio. “Sono un fantasista – le parole del cantautore italiano – gioco dietro le punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato e io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è Maicon, che si trova perfettamente a suo agio nell’ambiente del Sona Calcio“.