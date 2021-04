Empoli promosso in Serie A già sabato 1° maggio? Occasione ghiotta per i toscani: le combinazioni

Mancano soltanto 4 giornate al termine della regular season in Serie B e l’Empoli si prepara a festeggiare la promozione in Serie A, un traguardo meritato per quanto visto nel corso della stagione. La squadra di Dionisi ha al momento 6 punti di vantaggio sul Lecce secondo e 7 sulla Salernitana, che al momento occupa la terza posizione. Solo le prime due salgono direttamente in A senza passare dai playoff, dunque l’Empoli è distante solo 3 punti dall’aritmetica promozione. Un risultato che potrebbe arrivare già sabato 1 maggio, nel caso in cui i toscani battessero l’Ascoli al Del Duca e la Salernitana perdesse in casa contro il Monza. A quel punto sarebbero 10 i punti tra le due squadre, incolmabili a 3 partite dalla conclusione.

Bastano 9 punti?

Per avere la certezza aritmetica della promozione in Serie A già sabato 1 maggio, l’Empoli dovrà vincere e la Salernitana perdere per avere 10 punti di differenza a 3 giornate dalla conclusione della regular season di Serie B. Ma potrebbero bastare anche 9 punti di gap, dal momento che alla penultima giornata di campionato c’è in programma Salernitana-Empoli. All’andata i toscani si imposero con un netto 5-0, che dunque renderebbe ‘quasi aritmetica’ la promozione della squadra di Dionisi con 9 punti di vantaggio dopo la prossima giornata. In caso di arrivo a pari punti infatti si conteggia la differenza reti negli scontri diretti, ecco perché quel 5-0 lascia abbastanza tranquillo l’Empoli.

Empoli in Serie A alla 35ª giornata se…