Elina Svitolina e Gael Monfils, come Fognini-Pennetta: presto le nozze, la tennista ha detto ‘sì’

Capita spesso, nel mondo dello sport, che si vadano a formare coppie tra atleti, della stessa disciplina o di attività differenti. Oggi raccontiamo il fidanzamento ufficiale di due tennisti amatissimi. Come Flavia Pennetta e Fabio Fognini, sposati da anni ormai e con due figli, adesso anche Elina Svitolina e Gael Monfils sono pronti per il grande passo.

Il tennista francese ha infatti deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, la numero 5 del ranking WTA.

La proposta di matrimonio

Elina Svitolina e Gael Monfils sono fidanzati: la coppia potente del tennis ha annunciato la notizia sabato sui social media. “Ha detto sì!”, ha scritto il francese su Twitter a corredo di una foto che lo ritrae dietro la mano della sua donna che sfoggia l’anello regalatole. “Si, da adesso fino al nostro per sempre”, ha scritto invece Svitolina.

Durante la sua partecipazione al Miami Open, Svitolina ha festeggiato una vittoria in anticipo agitando le dita verso la telecamera. Quindi, dopo essere uscita dalla competizione nelle semifinali, Svitolina è partita per tornare in Europa, adesso sappiamo il motivo del su ogesto.

Svitolina e Monfils, che gestiscono un account Instagram congiunto chiamato “g.e.m.s. life”, si frequentano dal 2018. Svitolina ringrazia Monfils per aver portato un senso di calma nel suo gioco.

“Parlo di più ora con il mio allenatore“, ha detto Svitolina, alla domanda su come Monfils ha influenzato il suo gioco. “Sono più aperta con il mio allenatore e anche con Gaël riguardo al tennis e ai miei sentimenti. Adoro sempre il modo in cui mi spinge ad essere migliore, e cerco anche di motivarlo ad essere una persona migliore, un tennista migliore“.

Mentre Monfils come vive questa situazione? “Ammiro quello che fa, come lavora, la mentalità che ha“, aveva dichiarato a Dubai 2019. “Io, l’unica motivazione che dirò che abbiamo è quella di rendere orgogliosa l’altra. Adoro quando vince. Sono molto orgoglioso di lei. Penso lo stesso per lei. Alla fine cerchiamo di essere al top con modi diversi, culture diverse. Questo è il bello del rapporto “.