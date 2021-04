Ottavi disastrosi per i big a Monte-Carlo: Djokovic e Zverev eliminati

Giornata disastrosa per i big del tennis al torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo. Al momento, solo Tsitsipas, tra i tennisti della top 10, è riuscito ad accedere ai quarti di finale. Gli ottavi sono stati davvero disastrosi invece per Zverev e Djokovic, entrambi eliminati clamorosamente dal torneo in corso sui campi in terra del Principato.

Il ko di Zverev

Giornata amara per il giovane tedesco. Il numero 6 del ranking ATP si è dovuto arrendere al suo avversario nel match di oggi valido per gli ottavi di finale. Zverev è stato eliminato dal belga Goffin, 15° nella classifica mondiale, che ha trionfato dopo un’ora e 52 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6. Ai quarti, Goffin farà i conti con Evans, che oggi ha clamorosamente sconfitto Djokovic.

Eliminato Djokovic

Eliminazione davvero pesante per il numero 1 al mondo. Il serbo si è arreso oggi al rivale inglese Evans. Il numero 33 del ranking mondiale ha sconfitto Djokovic in due set, dopo due ore e 8 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 7-5. Gli italiani restano con un po’ di amaro in bocca dopo la sconfitta di ieri di Sinner per mano proprio di Djokovic.