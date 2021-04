Ultimi preparativi per il team Jaguar Racing in vista dei prossimi due round dell’ABB FIA Formula E World Championship, che si svolgeranno sul circuito cittadino della Capitale d’Italia sabato 10 aprile alle ore 16:00 locali e domenica 11 aprile alle ore 13:00 locali. È la prima volta che Jaguar Racing torna a Roma dall’aprile 2019, anno in cui il team britannico aveva potuto festeggiare la sua prima vittoria in Formula E con Mitch Evans e la prima vittoria assoluta di Jaguar nelle competizioni motoristiche dal lontano 1991.

La situazione di classifica

Il circuito di Roma, dislocato nel quartiere dell’Eur, rappresenta un terreno di caccia molto prolifico per Sam Bird, che nel 2018 ha vinto l’e-prix italiano. Attualmente in testa nella classifica del campionato a squadre dopo la doppia gara di Diriyah in Arabia Saudita, il team Jaguar Racing è molto determinato nel voler conquistare ancora più punti e continuare la striscia positiva di risultati ottenuti a Roma, così come nel voler mantenere la sua posizione di leader del campionato. Il weekend di gare sulle strade della Capitale italiana inizierà sabato 10 aprile alle ore 16:00 locali e proseguirà, meno di 24 ore dopo, con la gara di domenica 11 aprile delle ore 13:00 locali.

Le sensazioni dei protagonisti

James Barclay, Team Director di Jaguar Racing, ha dichiarato: “abbiamo iniziato l’ABB FIA Formula E World Championship 2021 in modo molto positivo e, dopo le due eccellenti prestazioni di Mitch e Sam in Arabia Saudita, siamo felici di essere in testa nella classifica del campionato a squadre. Per le qualifiche del Group 1, quella di Roma sarà un sfida molto impegnativa per entrambi i piloti e per questo non possiamo riposare sugli allori. La squadra ha lavorato duramente per molti giorni al fine di raggiungere la migliore condizione possible in vista della gara italiana. Dopo aver celebrato la nostra prima vittoria in Formula E all’e-prix di Roma del 2019, la Capitale d’Italia occupa un posto speciale nei nostri cuori e anche per questo cercheremo di far proseguire questo momento molto positivo”. Sam Bird, pilota Jaguar Racing #10, ha dichiarato: “non vedo l’ora di gareggiare per la prima volta in Italia con il team Jaguar Racing e di tornare in pista al volante della mia Jaguar I-TYPE 5. Abbiamo iniziato la nostra collaborazione in modo straordinario, ottenendo una fantastica vittoria a Diriyah. In passato Roma mi ha accolto alla grande, tanto che nel 2018 sono arrivato primo. Per le qualifiche del terzo round, io e Mitch siamo entrambi nel Group 1. Anche se non sarà affatto facile, daremo il massimo per consentire alla squadra di mantenere questa posizione di vantaggio”.

Mitch Evans, pilota Jaguar Racing #20, ha dichiarato: “l’E-Prix di Roma riporta alla mente dei ricordi molto speciali per tutti i componenti del team Jaguar Racing. Per me ha rappresentato la mia prima vittoria in Formula E e quelle fantastiche emozioni le ricorderò sempre per tutta la vita. Anche a Roma dobbiamo sfruttare lo slancio positivo inziato in Arabia Saudita e speriamo che tutto il duro lavoro fatto ci possa assicurare un grande risultato in pista”.