20 mila dollari per denti in oro bianco e diamanti: l’ultima follia di Andre Drummond

I giocatori di NBA, si sa, sono esigenti, stravangi ed… esagerati! Sono tante le stelle del massimo campionato di basket americano che ostentano la loro ricchezza, con accessori, abbigliamento e dettagli appariscenti e vistosissimi.

Bisogna però saper essere creativi e originali se si vuole veramente stupire fan e appassionati, abituati all’esigenza dei cestisti di mostrare lusso e ricchezza senza limiti.

I denti di Drummond

L’ultimo giocatore che ha voluto ostentare la sua ricchezza è stato il nuovo centro dei Los Angeles Lakers, Andre Drummond, che, poco prima di trasferirsi in California, pur indossando ancora la maglia dei Cleveland Cavaliers, ha deciso di indossare una dentiera di diamante.

Secondo il giornale TMZ, il 27enne avrebbe commissionato il famoso gioielliere AP The Jeweler, che si sarebbe recato personalmente a Cleveland lo scorso febbraio per produrre lo stampo per il pezzo. È stato anche lui a condividere l’immagine del risultato sui social.

Drummond ha speso almeno 20 mila dollari per avere questi denti così esclusivi: la dentiera è composta da 8 pezzi superiori e 8 inferiori, realizzati in oro bianco e diamanti da dieci carati. Una ‘scusa’ in più per brillare in campo. Non si tratta del primo caso in NBA: prima di Drummond anche LaMelo Ball aveva mostrato dei denti così… scintillanti, realizzati sempre dallo stesso gioielliere.