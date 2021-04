La 34ª giornata del campionato di Serie A propone un delicato Milan-Benevento come anticipo serale del sabato, un match che nessuna delle due squadre può assolutamente sbagliare per non vedere compromessa la corsa verso i propri rispettivi obiettivi. Dopo le sconfitte con Sassuolo e Lazio, i rossoneri devono tornare a fare punti per non fallire l’accesso alla zona Champions, mentre i giallorossi sono scivolati pericolosamente in zona retrocessione dopo il ko interno con l’Udinese.

La probabile formazione di Pioli

Buone notizie per Stefano Pioli, che può finalmente contare su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese torna a disposizione e si prende subito la maglia da titolare al centro dell’attacco rossonero, con il trio formato da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers alle sue spalle. In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa Tomori potrebbe cedere il posto a capitan Romagnoli. Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, infine la diga di centrocampo sarà formata da Kessié e Bennacer.

La probabile formazione di Inzaghi

Partita da dentro o fuori per il Benevento, che si presenta a San Siro per provare a compiere la stessa impresa centrata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Inzaghi potrebbe puntare sulla coppia Gaich-Lapadula in attacco, mentre a centrocampo Schiattarella insidia Nicolas Viola. Montipò in porta, mentre la difesa a tre sarà formata da Glik, Caldirola e Barba.

Le probabili formazioni di Milan-Benevento

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic;

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula;

Milan-Benevento, canale tv:

Il match della 34ª giornata di Serie A fra Milan e Benevento sarà trasmesso sabato 1 maggio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).