Battuto il Milan nello scontro diretto per la zona Champions, la Lazio non può fermarsi proprio adesso se vuole strappare uno dei primi quattro posti in classifica.

Il gap è al momento di cinque punti, ma i biancocelesti dovranno recuperare il 18 maggio il match con il Torino, che potrebbe pesare tantissimo in questo rush finale. La squadra di Inzaghi se la vedrà nel lunch-match della 34ª giornata con il Genoa di Ballardini, invischiato nella lotta per non retrocedere. Una sfida dunque molto delicata, nel corso della quale ogni pallone peserà davvero tantissimo per entrambe le squadre.

La probabile formazione di Inzaghi

Simone Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Acerbi nel match contro il Genoa, al suo posto dovrebbe giocare Hoedt insieme a Marusic e Radu. A centrocampo confermati Lazzari e Lulic sulle fasce, mentre in attacco non si tocca la coppia Immobile-Correa dopo i tre gol rifilati al Milan. Sarà Leiva infine ad agire come regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi fianchi.

La probabile formazione di Ballardini

Ballardini ritrova Radovanovic dopo la squalifica, ricomponendo così la linea difensiva con Masiello e Criscito. Per un giocatore che rientra ce n’è uno che si ferma, Pandev infatti salterà la sfida con la sua ex squadra per squalifica, al suo posto si contendono una maglia Scamacca e Shomurodov, con il primo favorito per far coppia con Mattia Destro.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile;

GENOA (3-5-2): Perin; Criscito, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Biraschi; Scamacca, Destro;

Lazio-Genoa, canale tv:

Il match della 34ª giornata di Serie A fra Lazio e Genoa sarà trasmesso domenica 2 maggio alle ore 12:30 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky: solo su DAZN puoi seguire la Lazio contro Genoa (2 maggio), Fiorentina (8 maggio) e Roma (15 maggio). Attiva ora.