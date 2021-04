Dominga Lot, la prima donna ad arbitrare una Finale Scudetto di pallavolo maschile

Svolta storica nella pallavolo maschile: ieri sera, in Gara 3 della Finale Scudetto di SuperLega Credem Banca, tra Perugia e Lube Civitanova, vinta 0-3 dalla squadra marchigiana, è stata la prima volta in cui una partita di Finale Scudetto di pallavolo maschile è stata arbitrata da una donna.

Dominga Lot, di Treviso, è stata il secondo arbitro del match di ieri sera al PalaBarton, oltre a Rossella Piana, terzo arbitro e Francesca Righi, addetta al referto elettronico.

“Spero che questa sia la prima di una serie di occasioni che avranno altre ragazze-arbitro. Emozione? Certo la sentirò: perché se i giocatori e i club si giocano tanto in campo è lo stesso per noi. Questa, nella serie, sarà una partita che può fare da spartiacque, ma è lo stesso per noi. Può pesare tanto nella carriera. Quindi anche noi sentiamo le farfalle nello stomaco, alla stessa maniera di quello che accade agli atleti. A maggior ragione per quello che mi riguarda, visto che io ero giocatrice prima”, ha dichiarato Dominga Lot prima della partita di ieri sera.

Dominga Lot gioca anche a pallavolo nei campionati provinciali, nel ruolo di Centrale-opposto e ha iniziato ad arbitrare su consiglio di una amica, mai pensando di raggiungere traguardi tanto importanti, come anche quello di qualche mese fa di prima italiana a diventare fischietto internazionale.

“Un giorno la mia migliore amica, nonché palleggiatrice, Chiara, mi dice di provare a fare l’arbitro. Poco dopo un direttore di gara quando io vado a chiedere spiegazioni in una partita mi risponde “il regolamento dice così”. È bastata quella frase perché io cominciassi”, ha aggiunto alla ‘rosea’.